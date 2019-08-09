У Харкові службовця Держгеокадастру затримали на хабарі

"Оперативники Управління захисту економіки в Харківській області Національної поліції України викрили службову особу обласного управління Держгеокадастру у хабарництві. На підставі зібраних матеріалів співробітники слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Під час слідства поліцейські задокументували факт вимагання провідним спеціалістом відділу контролю за використанням та охороною земель у чотирьох обласних районах Держгеокадастру неправомірної вигоди – 20 тисяч гривень за невтручання у господарську діяльність фермера.

9 серпня правоохоронці затримали службовця на парковці біля супермаркету. Останній отримав від директора фермерського господарства 20 тисяч гривень хабара. В ході огляду місця події були вилучені кошти та особисті речі правопорушника.

На даний момент держслужбовець затриманий, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Донецькі області посадовця Держгеокадастру, викритого на хабарі, арештували на два місяці.