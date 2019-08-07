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Посадовця Держгеокадастру, викритого на хабарі, арештували на два місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Донецькій області обрано запобіжній захід посадовцю Держгеокадастру, яку підозрюють в отриманні хабаря в сумі 1 200 доларів США. Про це УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

"За клопотанням прокуратури Донецької області Краматорський міський суд задовольнив клопотання прокурора щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 96 000 грн першому заступнику ГУ Держгеокадастру у Донецькій області, яка підозрюється у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними прокуратури, 34-річна посадовець, перебуваючи у місті Краматорськ, вимагала та отримала від 35-річного чоловіка грошові кошти у розмірі 1 тис. 200 доларів США за погодження документації пов’язаної з оформленням власності на земельні ділянки.

Посадовця було затримано 30 липня 2019 року.

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