Чиновника Держгеокадастру, уличенного на взятке, арестовали на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Донецкой области избрана мера пресечения чиновнику Госгеокадастра, которую подозревают в получении взятки в сумме 1200 долларов США. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"По ходатайству прокуратуры Донецкой области Краматорский городской суд удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 96 000 грн первому заместителю ГУ Госгеокадастра в Донецкой области, который подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным прокуратуры, 34-летняя чиновник, находясь в городе Краматорск, требовала и получила от 35-летнего мужчины денежные средства в размере 1 тыс 200 долларов США за согласование документации связанной с оформлением собственности на земельные участки.
Чиновника задержали 30 июля 2019 года.