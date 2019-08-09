В Харькове служащего Госгеокадастра задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Харькове чиновник геокадастра требовал 20 тысяч гривен от директора фермерского хозяйства за невмешательство в хозяйственную деятельность. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Оперативники Управления защиты экономики в Харьковской области Национальной полиции Украины разоблачили должностное лицо областного управления Госгеокадастра во взяточничестве. На основании собранных материалов сотрудники следственного управления ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Во время следствия полицейские задокументировали факт вымогательства ведущим специалистом отдела контроля за использованием и охраной земель в четырех областных районах Госгеокадастра неправомерной выгоды - 20 000 гривен за невмешательство в хозяйственную деятельность фермера.
9 августа правоохранители задержали служащего на парковке у супермаркета. Последний получил от директора фермерского хозяйства 20 000 гривен взятки. В ходе осмотра места происшествия были изъяты средства и личные вещи правонарушителя.
На данный момент госслужащий задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Донецкой области чиновника Госгеокадастра, уличенного на взятке, арестовали на два месяца.