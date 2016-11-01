Чиновника банка, подозреваемого в выводе почти миллиарда грн вкладчиков, арестовали

Установлено, что чиновник в течение 2013-2015 годов по указанию топ-менеджмента и собственника банка вывел более 900 000 000 гривен вкладчиков. Сделка осуществлялась через кредитование подконтрольных фиктивных коммерческих структур.

На сегодня банк находится в стадии ликвидации, поэтому финансовые потери вкладчиков, которые возникли из-за противоправных действий злоумышленников, должен компенсировать Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Бывшему начальнику управления банка "Стандарт" объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.27 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются оперативно-следственные действия.