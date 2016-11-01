Посадовця банку, підозрюваного у виведенні майже мільярда грн вкладників, заарештовано
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Начальника одного з управлінь комерційного банку “Стандарт”, який причетний до виведення з установи майже одного мільярда гривень, взято під варту. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Встановлено, що посадовець протягом 2013-2015 років за вказівкою топ-менеджменту та власника банку вивів понад 900 мільйонів гривень вкладників. Оборудка здійснювалася через кредитування підконтрольних фіктивних комерційних структур.
На сьогодні банк знаходиться у стадії ліквідації, тож фінансові втрати вкладників, які виникли через протиправні дії зловмисників, повинен компенсувати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Колишньому начальнику управління банку “Стандарт” оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.27 та ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тривають оперативно-слідчі дії.