Должностных лиц сельсовета Прикарпатья разоблачили во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На Прикарпатье правоохранители разоблачили местных чиновников на получении 3 тысяч долларов взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Правоохранители при получении 3 тысяч долларов США неправомерной выгоды разоблачили сельского голову и землеустроителя одного из сельских советов Тисменицкого района.
За эти средства чиновники обещали решить вопрос о выделении земельного участка площадью 2 га.
По данному факту начали уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения и избрании меры пресечения.