Должностных лиц сельсовета Прикарпатья разоблачили во взяточничестве

Правоохранители при получении 3 тысяч долларов США неправомерной выгоды разоблачили сельского голову и землеустроителя одного из сельских советов Тисменицкого района.

За эти средства чиновники обещали решить вопрос о выделении земельного участка площадью 2 га.

По данному факту начали уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения и избрании меры пресечения.