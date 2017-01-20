Посадовців сільради Прикарпаття викрили на хабарництві

Правоохоронці на одержанні 3 тисяч доларів США неправомірної вигоди викрили сільського голову та землевпорядника однієї із сільських рад Тисменицького району.

За ці кошти посадовці обіцяли вирішити питання щодо виділення земельної ділянки площею 2 га.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри та обрання запобіжного заходу.