Посадовців сільради Прикарпаття викрили на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На Прикарпатті правоохоронці викрили місцевих посадовців на одержанні 3 тисяч доларів хабара. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Правоохоронці на одержанні 3 тисяч доларів США неправомірної вигоди викрили сільського голову та землевпорядника однієї із сільських рад Тисменицького району.
За ці кошти посадовці обіцяли вирішити питання щодо виділення земельної ділянки площею 2 га.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри та обрання запобіжного заходу.