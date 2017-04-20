Чиновники Одесской ОГА и Госпродпотребслужбы погорели на взятке

Так, 20 апреля всех участников коррупционной схемы задержали "на горячем". Руководитель одного из отделов Департамента экологии Одесской ОГА получил 70 тысяч гривен неправомерной выгоды за выдачу разрешений на выброс опасных веществ от деятельности АЗС.

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И.о. начальника одного из структурных подразделений областного управления Госпродпотребслужбы и инженер отдела городского управления этой же службы получили взятку за выдачу разрешительных документов на работу автозаправочных станций. Руководитель подразделения получил 8 тысяч гривен, а инженер - 5 тысяч.

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.