Посадовці Одеської ОДА та Держпродспоживслужби погоріли на хабарі

Так, 20 квітня всіх учасників корупційної схеми затримали “на гарячому”. Керівник одного з відділів Департаменту екології Одеської ОДА отримав 70 тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу дозволів на викид небезпечних речовин від діяльності АЗС.

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В.о. начальника одного зі структурних підрозділів обласного управління Держпродспоживслужби та інженер відділу міського управління цієї ж служби отримали хабар за видачу дозвільних документів на роботу автозаправних станцій. Керівник підрозділу отримав 8 тисяч гривень, а інженер — 5.

Наразі зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.