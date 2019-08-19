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6 марта, 19:19 • 122383 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132850 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Менеджеров предприятия в Донецкой области заподозрили в финансировании "ДНР"

Менеджеров предприятия в Донецкой области заподозрили в финансировании "ДНР"

Киев  •  УНН

 • 9611 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Донецкой области сообщили о подозрении трем лицам, причастным к механизму поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно окупованной территории области. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Привлеченные к операции Объединенных сил оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование на адрес российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации "ДНР", указали в СБУ. После пересечения украинско-российской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доправлялась организаторами противоправной схемы в так называемую "ДНР" для использования на "национализированных" предприятиях, добавили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задокументировали переправку террористам оборудования на сумму 30 миллионов гривен. Средства направлялись как на финансирование учреждений "ДНР", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей, отметили в СБУ.

Сейчас генеральному директору предприятия, который является депутатом Донецкого областного совета, его заместителю, а также еще одному участнику преступной сделки сообщено о подозрении по ч. 2.ст. 258-5 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили организованную группировку в финансировании террористической организации "ДНР" через сеть АЗС.

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