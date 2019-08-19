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Менеджерів підприємства на Донеччині запідозрили у фінансуванні "ДНР"

Менеджерів підприємства на Донеччині запідозрили у фінансуванні "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. На Донеччині повідомили про підозру трьом особам, причетним до механізму постачання промислового обладнання для вугільних шахт на тимчасово окупованної території Донецької області. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Залучені до операції Об’єднаних сил оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018-2019 років вітчизняне машинобудівне підприємство за документами нібито експортувало гірниче обладнання на адресу російських компаній. Насправді промислове устаткування доставлялося на вуглевидобувні підприємства, розташовані у терористичній організації "ДНР", вказали у СБУ. Після перетину українсько-російського кордону продукція за схемою "перерваного транзиту" доправлялася організаторами протиправної схеми до так званої "ДНР" для використання на "націоналізованих" підприємствах, додали у спецслужбі.

Співробітники СБУ задокументували переправлення до терористів обладнання на суму 30 мільйонів гривень. Кошти спрямовувались як на фінансування установ "ДНР", зокрема силового блоку, так і на інші заходи для утримання терористами захоплених територій Донецької та Луганської областей, відзначили у СБУ.

Наразі генеральному директору підприємства, який є депутатом Донецької обласної ради, його заступнику, а також ще одному учаснику злочинної оборудки повідомлено про підозру за ч. 2.ст. 258-5 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили організоване угруповання на фінансуванні терористичної організації “ДНР” через мережу АЗС.

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