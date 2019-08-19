Менеджерів підприємства на Донеччині запідозрили у фінансуванні "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. На Донеччині повідомили про підозру трьом особам, причетним до механізму постачання промислового обладнання для вугільних шахт на тимчасово окупованної території Донецької області. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Залучені до операції Об’єднаних сил оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018-2019 років вітчизняне машинобудівне підприємство за документами нібито експортувало гірниче обладнання на адресу російських компаній. Насправді промислове устаткування доставлялося на вуглевидобувні підприємства, розташовані у терористичній організації "ДНР", вказали у СБУ. Після перетину українсько-російського кордону продукція за схемою "перерваного транзиту" доправлялася організаторами протиправної схеми до так званої "ДНР" для використання на "націоналізованих" підприємствах, додали у спецслужбі.
Співробітники СБУ задокументували переправлення до терористів обладнання на суму 30 мільйонів гривень. Кошти спрямовувались як на фінансування установ "ДНР", зокрема силового блоку, так і на інші заходи для утримання терористами захоплених територій Донецької та Луганської областей, відзначили у СБУ.
Наразі генеральному директору підприємства, який є депутатом Донецької обласної ради, його заступнику, а також ще одному учаснику злочинної оборудки повідомлено про підозру за ч. 2.ст. 258-5 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили організоване угруповання на фінансуванні терористичної організації “ДНР” через мережу АЗС.