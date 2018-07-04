"Порядочная львовская пани": в Украине снимут эротическую комедию

"Кинопроект "Порядочная львовская пани" стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Короткометражный игровой фильм Натали Пасеницкой - это эротическая комедия по мотивам одноименной книги известной украинской писательницы Любы Клименко. Автором сценария ленты является Марина Медникова, продюсером - Юрий Минзянов", - говорится в сообщении.

Главная героиня картины - современная интеллигентная женщина Пенелопа, которая живет во Львове и работает в архиве. Жизнь Пенелопы составляется по привычной схеме "семья - работа". Все порядочно, культурно, вежливо и ... невыносимо скучно. Впрочем, в один прекрасный день все меняется. В архив приезжает в командировку молодой доктор наук Дмитрий Остромирский. Встреча героев приводит к безумным страстям и безумным поступкам.

Напомним, украинский фильм "Сломя голову" режиссера Марины Степанской стал победителем кинофестиваля Bobritsa Film Festival.