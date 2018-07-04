"Порядочная львовская пани": в Украине снимут эротическую комедию

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 82408 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111812 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132759 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139662 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 176239 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155269 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142516 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130600 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 186844 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

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"Порядочная львовская пани": в Украине снимут эротическую комедию

"Порядочная львовская пани": в Украине снимут эротическую комедию

Киев  •  УНН

 • 42615 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией Kristi Films контракт о предоставлении короткометражному фильму "Порядочная львовская пани" государственной финансовой поддержки размером 995 тыс. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Госкино.

"Кинопроект "Порядочная львовская пани" стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Короткометражный игровой фильм Натали Пасеницкой - это эротическая комедия по мотивам одноименной книги известной украинской писательницы Любы Клименко. Автором сценария ленты является Марина Медникова, продюсером - Юрий Минзянов", - говорится в сообщении.

Главная героиня картины - современная интеллигентная женщина Пенелопа, которая живет во Львове и работает в архиве. Жизнь Пенелопы составляется по привычной схеме "семья - работа". Все порядочно, культурно, вежливо и ... невыносимо скучно. Впрочем, в один прекрасный день все меняется. В архив приезжает в командировку молодой доктор наук Дмитрий Остромирский. Встреча героев приводит к безумным страстям и безумным поступкам.

Напомним, украинский фильм "Сломя голову" режиссера Марины Степанской стал победителем кинофестиваля Bobritsa Film Festival.

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