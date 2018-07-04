"Порядочная львовская пани": в Украине снимут эротическую комедию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией Kristi Films контракт о предоставлении короткометражному фильму "Порядочная львовская пани" государственной финансовой поддержки размером 995 тыс. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Госкино.
"Кинопроект "Порядочная львовская пани" стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Короткометражный игровой фильм Натали Пасеницкой - это эротическая комедия по мотивам одноименной книги известной украинской писательницы Любы Клименко. Автором сценария ленты является Марина Медникова, продюсером - Юрий Минзянов", - говорится в сообщении.
Главная героиня картины - современная интеллигентная женщина Пенелопа, которая живет во Львове и работает в архиве. Жизнь Пенелопы составляется по привычной схеме "семья - работа". Все порядочно, культурно, вежливо и ... невыносимо скучно. Впрочем, в один прекрасный день все меняется. В архив приезжает в командировку молодой доктор наук Дмитрий Остромирский. Встреча героев приводит к безумным страстям и безумным поступкам.
Напомним, украинский фильм "Сломя голову" режиссера Марины Степанской стал победителем кинофестиваля Bobritsa Film Festival.