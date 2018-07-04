"Порядна львівська пані": в Україні знімуть еротичну комедію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією Kristi Films контракт про надання короткометражному фільму "Порядна львівська пані" державної фінансової підтримки розміром 995 тис. гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Держкіно.
"Кінопроект "Порядна львівська пані" став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. Короткометражний ігровий фільм Наталі Пасеницької – це еротична комедія за мотивами однойменної книги відомої української письменниці Люби Клименко. Автором сценарію стрічки є Марина Меднікова, продюсером – Юрій Мінзянов", - йдеться у повідомленні.
Головна героїня картини – сучасна інтелігентна жінка Пенелопа, яка живе у Львові і працює в архіві. Життя Пенелопи складається за звичною схемою "родина – робота". Все порядно, культурно, чемно і... нестерпно нудно. Втім, одного чудового дня все змінюється. До архіву приїжджає у відрядження молодий доктор наук Дмитро Остромирський. Зустріч героїв призводить до шалених пристрастей і божевільних вчинків.
Нагадаємо, український фільм "Стрімголов" режисера Марини Степанської став переможцем кінофестивалю Bobritsa Film Festival.