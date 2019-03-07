Рядом с рекой в Кропивницком нашли труп младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Рядом с рекой Ингул в Кропивницком был найден труп младенца. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Младенец – девочка, на теле которой обнаружены укусы животных и следы разложения. Обстоятельства смерти ребенка устанавливаются. Также ведется розыск матери младенца.
Открыто уголовное производство по ст. 117 Криминального кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего ребенка).
Как сообщал УНН, в Недригайлове Сумской области случайные прохожие нашли под мостом в реке тело ребенка. Сотрудники полиции установили личность роженицы - ею оказалась местная 27-летняя женщина.
Напомним, в Тернопольский области по непонятным обстоятельствам скончался пятимесячный ребенок, который, по словам матери, ничем не болел.