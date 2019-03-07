Поруч з річкою в Кропивницькому знайшли труп немовли
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Поруч з річкою Інгул в Кропивницькому було знайдений труп немовли. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.
Немовля - дівчинка, на тілі якої виявлені укуси тварин і сліди розкладання. Обставини смерті дитини встановлюються. Також ведеться розшук матері немовляти.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір'ю своєї дитини).
Як повідомляв УНН, в Недригайлові Сумської області випадкові перехожі знайшли під мостом в річці тіло дитини. Співробітники поліції встановили особу породіллі - нею виявилася місцева 27-річна жінка.
Нагадаємо, в Тернопільський області з незрозумілих обставин померла п'ятимісячна дитина, яка, за словами матері, нічим не хворіла.