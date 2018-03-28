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Португалия отзывает посла в России для консультаций

Португалия отзывает посла в России для консультаций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Власти Португалии решили отозвать своего посла в России для консультаций. Об этом в среду, 28 марта, заявила госсекретарь МИД Португалии по вопросам европейских отношений Ана Паула Закариас, информирует УНН со ссылкой на Publico.

По словам дипломата, Португалия не будет немедленно высылать российских дипломатов и подождет до 16 апреля, когда будут известны результаты исследований, которые сейчас ведутся в Великобритании.

На данный момент только четыре страны Евросоюза никак не наказали Россию за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Так, Австрия, Кипр, Греция и Словения не заявили о выдворении российских дипломатов или отзыве своих послов из РФ для консультаций.

Напомним, Сотрудники посольства РФ уже покинули Украину.

Сейчас 27 стран мира объявили о выдворении российских диппредставителей в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. В список присоединились Молдова, Австралия, Бельгия и Ирландия.

Кроме того, Североатлантический Альянс заявил о решении сократить количество российских представителей при НАТО.

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