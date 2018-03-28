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Португалія відкликає посла в Росії для консультацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Влада Португалії вирішила відкликати свого посла в Росії для консультацій. Про це в середу, 28 березня, заявила держсекретар МЗС Португалії з питань європейських відносин Ана Паула Закаріас, інформує УНН з посиланням на Publico.

За словами дипломата, Португалія не буде негайно висилати російських дипломатів і почекає до 16 квітня, коли будуть відомі результати досліджень, які зараз ведуться в Великобританії.

На даний момент тільки чотири країни Євросоюзу ніяк не покарали Росію за отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки в Великобританії. Так, Австрія, Кіпр, Греція і Словенія не заявили про видворення російських дипломатів або відкликання своїх послів з РФ для консультацій.

Нагадаємо, Співробітники посольства РФ вже покинули Україну.

Наразі 27 країн світу оголосили про видворення російських диппредставників у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у британському Солсбері. До списку приєдналися Молдова, Австралія, Бельгія та Ірландія.

Крім того, Північноатлантичний Альянс заявив про рішення скоротити кількість російських представників при НАТО.

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