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Портнов проверяться на причастность к "референдума" в Крыму в 2014 году

Портнов проверяться на причастность к "референдума" в Крыму в 2014 году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Бывший заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов будет проверяться на причастность к организации "референдума" в АР Крым в марте 2014 года. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

"В феврале 2018 прокуратурой АР Крым было открыто и внесены в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство по ст. 111 Для дальнейшего расследования оно передано в СБУ, а процессуальный сопровождение осуществляет Генеральная прокуратура", - сообщат в ГПУ.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования проверяется информация и устанавливаются лица, причастные к организации и проведению так называемого "референдума" в АР Крым в марте 2014 года.

"На сегодня о подозрении никому не сообщается. Проверяются лица, и он (Портнов - ред.) В том числе будет проверяться", - отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, в 2015 году с сайта МВД исчез аккаунт о розыске А. Портнова.

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