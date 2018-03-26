Портнов перевірятиметься на причетність до "референдуму" в Криму у 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Колишній заступник глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрій Портнов буде перевірятися на причетність до організації "референдуму" в АР Крим у березні 2014 року. Про це УНН повідомили у Генпрокуратурі.
"У лютому 2018 року прокуратурою АР Крим було відкрито і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за ст. 111. Для подальшого розслідування його передано до СБУ, а процесуальний супровід здійснює Генеральна прокуратура", - повідомли у ГПУ.
Як зазначається, під час досудового розслідування перевіряється інформація і встановлюються особи, причетні до організації та проведення так званого "референдуму" в АР Крим у березні 2014 року.
"На сьогодні про підозру нікому не повідомлено. Перевіряються особи, і він (Портнов - ред.) у тому числі буде перевірятися", - зазначили у Генпрокуратурі.
Нагадаємо, у 2015 році з сайту МВС зник обліковий запис про розшук А.Портнова.