Порошенко могут назначить дополнительные допросы в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Пятому президенту Украины Петру Порошенко возможно назначат дополнительные допросы в ГБР. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова журналистам в среду, передает корреспондент УНН.
Иванова напомнила, что следующие допросы Порошенко в ГБР запланированы на 27 сентября и 3 октября.
“Возможно, еще будут дополнительные допросы, потому что мы понимаем, что если он не появляется, например, как сегодня, значит следователь выписывает повторно повестку на следующее число”, — сказала Иванова.
Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня, 18 сентября, не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.