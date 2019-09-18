Порошенку можуть призначити додаткові допити в ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. П’ятому президенту України Петру Порошенку можливо призначать додаткові допити в ДБР. Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова журналістам в середу, передає кореспондент УНН.
Іванова нагадала, що наступні допити Порошенка в ДБР заплановані на 27 вересня та 3 жовтня.
“Можливо, ще будуть додаткові допити, тому що ми розуміємо, що коли він не з’являється, наприклад, як сьогодні, значить слідчий виписує повторно повістку на наступне число”, — сказала Іванова.
Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко сьогодні, 18 вересня, не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань.