Порошенко сменил посла в Болгарии

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"Назначить Москаленко Виталия Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Болгария", - говорится в указе №202/2018.

Справка УНН: Виталий Москаленко - украинский дипломат. В 2009-2011 годах - заместитель директора Департамента информационной политики, посол по особым поручениям - начальник Управления технического обеспечения МИД Украины. С 2011 года был генеральным консулом Генерального консульства Украины в российском городе Ростов-на-Дону.