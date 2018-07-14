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25 березня, 15:09 • 99008 перегляди

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25 березня, 09:27 • 119563 перегляди

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Порошенко змінив посла в Болгарії

Порошенко змінив посла в Болгарії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив новим послом України у Болгарії Віталія Москаленка, звільнивши з цієї посади Миколу Балтажи. Про це йдеться у президентських указах від 13 липня, передає УНН.

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"Призначити Москаленка Віталія Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Болгарія", - йдеться в указі №202/2018.

Довідка УНН: Віталій Москаленко - український дипломат. У 2009-2011 роках - заступник директора Департаменту інформаційної політики, посол з особливих доручень - начальник Управління технічного забезпечення МЗС України. З 2011 року був Генеральним консулом Генерального консульства України у російському місті Ростов-на-Дону.

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