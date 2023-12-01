Порошенко заявил, что его снова не выпустили за границу

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, что его в очередной раз не выпустили за границу в командировку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграм-канал Петра Порошенко.

Детали

Порошенко сообщил, что пограничники не выпустили его за границу, хотя имел подписанную командировку председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

По его словам, у него запланирован десяток встреч в Польше и США.

"С поляками я должен был говорить о снятии блокады наших перевозчиков на границе. С американцами - об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти исчерпалась в этом году, под угрозой в будущем", - написал Порошенко.

Он назвал ситуацию с невыпуском за границу "мелким вредительством" и "антиукраинской диверсией".

Напомним

В 2022 году Порошенко также не выпускали за границу в командировки.