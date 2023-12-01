Порошенко заявил, что его снова не выпустили за границу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
  •  24855 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
  •  137576 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
  •  143417 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
  •  132898 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
  •  128508 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  153405 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  219062 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  195451 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  209272 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  160251 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200136 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178566 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  165275 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  164558 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  39774 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
poroshenko-zayavil-chto-yego-snova-ne-vipustili-za-granitsu

Порошенко заявил, что его снова не выпустили за границу

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 09:14  •  15811 просмотра

Read in English

Петр Порошенко сообщил, что его не выпустили за границу, несмотря на наличие официального разрешения

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, что его в очередной раз не выпустили за границу в командировку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграм-канал Петра Порошенко.

Детали

Порошенко сообщил, что пограничники не выпустили его за границу, хотя имел подписанную командировку председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

По его словам, у него запланирован десяток встреч в Польше и США.

"С поляками я должен был говорить о снятии блокады наших перевозчиков на границе. С американцами - об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти исчерпалась в этом году, под угрозой в будущем", - написал Порошенко.

Он назвал ситуацию с невыпуском за границу "мелким вредительством" и "антиукраинской диверсией".

Напомним

В 2022 году Порошенко также не выпускали за границу в командировки.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Порошенко заявив, що його знову не випустили за кордон
Poroshenko says he was not allowed to go abroad again
Новости по теме

Порошенко заявил, что его снова не выпустили за границу

Петр Порошенко сообщил, что его не выпустили за границу, несмотря на наличие официального разрешения.

Политика •   •  15811 просмотра
Порошенко заявил, что его снова не выпустили за границу

"Мы не турагентство, мы предлагаем помощь, а ею могут воспользоваться, или нет": посол говорит, в секторе Газа до полутысячи украинцев, попросили об эвакуации 146

Еще 146 украинцев в секторе Газа попросили об эвакуации, и украинский посол Корнийчук ожидает значительного прогресса в их эвакуации до конца недели. Около 500 украинцев остаются в анклаве

Общество •   •  16518 просмотра
"Мы не турагентство, мы предлагаем помощь, а ею могут воспользоваться, или нет": посол говорит, в секторе Газа до полутысячи украинцев, попросили об эвакуации 146

Израильские военные чиновники знали о плане нападения ХАМАСа более года назад - NYT

The New York Times получила документ, в котором подробно описана атака ХАМАСа на Израиль, которая произошла 7 октября. Официальные лица знали об этом документе еще год назад, но считали план слишком сложным для ХАМАСа.

Новости Мира •   •  14530 просмотра
Израильские военные чиновники знали о плане нападения ХАМАСа более года назад - NYT

"Это выход": Зеленский призвал США предоставить кредиты и лицензии для производства оружия

Зеленский призывает США предоставить льготные кредиты и лицензии на производство оружия, подчеркивая настоятельную необходимость усиления поддержки для изменения хода войны.

Политика •   •  16432 просмотра
"Это выход": Зеленский призвал США предоставить кредиты и лицензии для производства оружия

Командиру взвода сообщили о подозрении: продавал дизельное топливо своего подразделения

Командира взвода в Одесской области подозревают в незаконной продаже 20 тонн дизельного топлива своего подразделения. Он возместил государству более 1,4 миллиона гривен, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  15308 просмотра
Командиру взвода сообщили о подозрении: продавал дизельное топливо своего подразделения

Всемирный банк запустил новый проект на 1,2 млрд долл. для Украины

Новый проект Всемирного банка INSPIRE, поддержанный займом в размере 1,2 миллиарда долларов США, будет финансировать социальные выплаты для почти 10 миллионов украинцев, пострадавших от российского вторжения. Проект направлен на финансирование социальной помощи малообеспеченным и уязвимым слоям населения

Общество •   •  20221 просмотра
Всемирный банк запустил новый проект на 1,2 млрд долл. для Украины

Минздрав: за неделю из-за COVID-19 умерли более 50 человек

За прошедшую неделю в Украине зарегистрировано более 10 000 новых случаев заболевания COVID-19 и 55 летальных случаев, один из которых - в возрастной группе 15-17 лет.

Здоровье •   •  16086 просмотра
Минздрав: за неделю из-за COVID-19 умерли более 50 человек

Зеленский предупредил, что без достаточной помощи Украине россия может нацелиться на страны НАТО: "Тогда американские дети будут воевать"

Зеленский предупреждает, что без достаточной помощи Украине россия может нацелиться на страны НАТО, что приведет к вмешательству США в конфликт. Его комментарии прозвучали на фоне растущего нежелания республиканцев оказывать дополнительную поддержку.

Политика •   •  17453 просмотра
Зеленский предупредил, что без достаточной помощи Украине россия может нацелиться на страны НАТО: "Тогда американские дети будут воевать"

США и партнеры вводят новые санкции в связи с запуском спутника-разведчика Северной Кореей

США, Япония, Южная Корея и Австралия ввели новые санкции против Северной Кореи после запуска военного разведывательного спутника, направленные против лиц, которые помогают КНДР в разработке программы создания оружия массового уничтожения. Под санкции попала хакерская группа "Кимсуки" и 11 северокорейских чиновников, причастных к проекту спутника.

Новости Мира •   •  16277 просмотра
США и партнеры вводят новые санкции в связи с запуском спутника-разведчика Северной Кореей

В канцелярии премьера Израиля прокомментировали возобновление боевых действий

Израиль возобновил военные операции против Хамаса в секторе Газа, заявив, что Хамас нарушил перемирие, не освободив всех женщин-заложниц и запустив ракеты по Израилю. Цель ЦАХАЛа - полное уничтожение ХАМАС.

Политика •   •  18470 просмотра
В канцелярии премьера Израиля прокомментировали возобновление боевых действий