Порошенко заявил, что его снова не выпустили за границу
Киев • УНН
Петр Порошенко сообщил, что его не выпустили за границу, несмотря на наличие официального разрешения
Народный депутат от партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в пятницу, что его в очередной раз не выпустили за границу в командировку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграм-канал Петра Порошенко.
Детали
Порошенко сообщил, что пограничники не выпустили его за границу, хотя имел подписанную командировку председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
По его словам, у него запланирован десяток встреч в Польше и США.
"С поляками я должен был говорить о снятии блокады наших перевозчиков на границе. С американцами - об обеспечении финансирования военной помощи, которая почти исчерпалась в этом году, под угрозой в будущем", - написал Порошенко.
Он назвал ситуацию с невыпуском за границу "мелким вредительством" и "антиукраинской диверсией".
Напомним
В 2022 году Порошенко также не выпускали за границу в командировки.
Порошенко заявил, что его снова не выпустили за границу
Петр Порошенко сообщил, что его не выпустили за границу, несмотря на наличие официального разрешения.
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