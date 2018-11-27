Порошенко заверил, что без ВР не сможет продлить военное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины, согласно проголосованному вчера закону по ведению военного положения, не имеет возможностей самостоятельно продолжить действие военного положения на неопределенный срок. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"Была абсолютная ерунда вчера в Верховной Раде, когда всех пугали тем, что Президент без Верховной Рады продолжит действие военного положения еще на неопределенный срок. Закон не предусматривает таких возможностей. И это была прямая дезинформация. Это была специально кампания фейковых новостей или дезинформации нарочитая для того, чтобы сбить принятие этого закона", - заверил Глава государства.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.