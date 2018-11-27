Порошенко запевнив, що без ВР не зможе продовжити воєнний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент України, згідно з проголосованим учора законом щодо ведення воєнного стану, не має можливостей самостійно продовжити дію воєнного стану на невизначений термін. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“Були абсолютно нісенітниці вчора у Верховній Раді, коли всіх лякали тим, що Президент без Верховної Ради продовжить дію воєнного стану ще на невизначений термін. Закон не передбачає таких можливостей. І це була пряма дезінформація. Це була спеціально розв’язана кампанія фейкових новин або дезінформації навмисна для того, щоб збити прийняття цього закону”, — запевнив Глава держави.
Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.