Порошенко запевнив, що без ВР не зможе продовжити воєнний стан

“Були абсолютно нісенітниці вчора у Верховній Раді, коли всіх лякали тим, що Президент без Верховної Ради продовжить дію воєнного стану ще на невизначений термін. Закон не передбачає таких можливостей. І це була пряма дезінформація. Це була спеціально розв’язана кампанія фейкових новин або дезінформації навмисна для того, щоб збити прийняття цього закону”, — запевнив Глава держави.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.