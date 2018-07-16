Порошенко посетил корабль США, который участвует в Sea Breeze-2018

Президент во время встречи с К.Скапаротти отметил двустороннее сотрудничество и отметил, что за последние четыре года сотрудничество между Украиной и НАТО усиливается.

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"Петр Порошенко подчеркнул, что Украина проводит реформы и усиливает свою обороноспособность и реформирует сектор безопасности, поскольку стратегической целью нашего государства является вступление в НАТО. Глава государства также поблагодарил США за помощь нашей стране", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, Президен осмотрел корабль ВМС США.

Как сообщал УНН, в НАТО надеются, что представитель Альянса на высшем уровне в сентябре этого года посетит Украину.