Порошенко посетил корабль США, который участвует в Sea Breeze-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент Петр Порошенко в Одесской области посетил американский штабной корабль Mount Whitney, который участвует в многонациональных учениях Sea Breeze-2018, и встретился с главнокомандующим Вооруженными силами США в Европе Кертисом Скапаротти, передает УНН.
Президент во время встречи с К.Скапаротти отметил двустороннее сотрудничество и отметил, что за последние четыре года сотрудничество между Украиной и НАТО усиливается.
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"Петр Порошенко подчеркнул, что Украина проводит реформы и усиливает свою обороноспособность и реформирует сектор безопасности, поскольку стратегической целью нашего государства является вступление в НАТО. Глава государства также поблагодарил США за помощь нашей стране", - говорится в сообщении.
Также, как отмечается, Президен осмотрел корабль ВМС США.
Как сообщал УНН, в НАТО надеются, что представитель Альянса на высшем уровне в сентябре этого года посетит Украину.