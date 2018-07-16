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Порошенко відвідав корабель США, який бере участь у Sea Breeze-2018

Порошенко відвідав корабель США, який бере участь у Sea Breeze-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Президент Петро Порошенко в Одеській області відвідав американський штабний корабель Mount Whitney, який бере участь у багатонаціональних навчаннях Sea Breeze-2018, і зустрівся з головнокомандувачем Збройними силами США в Європі Кертісом Скапаротті, передає УНН.

Президент під час зустрічі з К.Скапаротті відзначив двосторонню співпрацю та зауважив, що за останні чотири роки співробітництво між Україною та НАТО посилюється.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Sea Breeze-2018: керівники підбили підсумки першого тижня навчань

"Петро Порошенко наголосив, що Україна проводить реформи і посилює свою обороноздатність та реформує безпековий сектор, оскільки стратегічною метою нашої держави є вступ до НАТО. Глава держави також подякував США за допомогу нашій державі", - сказано у повідомленні.

Також, як зазначається, Президен оглянув корабель ВМС США.

Як повідомляв УНН, у НАТО сподіваються, що представник Альянсу на вищому рівні у вересні цього року відвідає Україну.

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