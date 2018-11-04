Порошенко отреагировал на смерть активистки Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Правоохранительные органы должны сделать все возможное, чтобы убийцы херсонской активистки Екатерины Гандзюк были найдены и наказаны. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы и они были наказаны, оказались на скамье подсудимых. И мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло. Совместно помочь правоохранительным органам, помочь полиции для того, чтобы зло было наказано", - подчеркнул Порошенко.
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Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью известной общественной активистки Екатерины Гандзюк.
Напомним, 4 ноября активисты заявили о смерти облитой в конце июля кислотой советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Информацию об этом подтвердили нардеп Елена Сотник и юрист Маси Найем. По неподтвержденным данным СМИ, она умерла из-за разрыва тромба.
Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Гандзюк перенесла 11 операций. Она находилась в реанимации в Киеве.
Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пресечения пяти подозреваемым в преступлении. В то же время подозреваемого Николая Новикова отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.