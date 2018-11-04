Порошенко відреагував на смерть активістки Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронні органи мають зробити все можливе, щоб вбивці херсонської активістки Катерини Гандзюк були знайдені й покарані. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Я хочу зараз звернутися до правоохоронців, щоб було зроблено усе можливе для того, щоб були знайдені вбивці і вони були покарані, опинилися на лаві підсудних. І ми усі маємо об’єднати зусилля для того, щоб це відбулося. Спільно допомогти правоохоронним органам, допомогти поліції для того, щоб зло було покаране", - підкреслив Порошенко.
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Президент Петро Порошенко висловив співчуття у зв’язку зі смертю відомої громадської активістки Катерини Гандзюк.
Нагадаємо, 4 листопада активісти заявили про смерть облитої наприкінці липня кислотою радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Інформацію про це підтвердили нардеп Олена Сотник та юрист Масі Найєм. За непідтвердженими даними ЗМІ, вона померла через розрив тромба.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації у Києві.
Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.