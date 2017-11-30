Порошенко: в украинскую армию и разведку должна приходить высокопатриотическая молодежь

"У вас есть твердая поддержка Президента, поддержка украинского народа и постоянная забота о том, чтобы ваше стремление служить Украине было лучшим и самым эффективным образом реализовано. Благодарю вас за ваш выбор и прошу быть достойными вашего выбора и вашего государства. И счастливого вам будущего", - отметил П.Порошенко.

Президент отметил, что чрезвычайно важно, чтобы в украинскую армию и разведку приходили высокопатриотическое, високомотивированные парни и девушки с очень хорошими знаниями и хорошими оценками.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко поручил до конца декабря подать концепцию оптимизации Службы внешней разведки соответствии со стандартами НАТО.