Порошенко: в українську армію і розвідку має приходити високопатріотична молодь
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко на зустрічі з кадетами ліцею-інтернату № 23 “Кадетський корпус” з посиленою військово-фізичною підготовкою заявив, що в українську армію та розвідку має приходити високопатріотична та високо вмотивована молодь, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Ви маєте тверду підтримку Президента, підтримку українського народу і постійне піклування про те, щоб ваше прагнення служити Україні було найкращим і найефективнішим чином реалізоване. Дякую вам за ваш вибір, і прошу бути достойними вашого вибору та вашої держави. І щасливого вам майбутнього”, — відмітив П.Порошенко.
Президент зауважив, що надзвичайно важливо, щоб в українську армію і розвідку приходили високопатріотичні, високовмотивовані молоді хлопці і дівчата з дуже добрими знаннями та хорошими оцінками.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко доручив до кінця грудня подати концепцію оптимізації Служби зовнішньої розвідки відповідно до стандартів НАТО.