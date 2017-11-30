Порошенко: в українську армію і розвідку має приходити високопатріотична молодь

“Ви маєте тверду підтримку Президента, підтримку українського народу і постійне піклування про те, щоб ваше прагнення служити Україні було найкращим і найефективнішим чином реалізоване. Дякую вам за ваш вибір, і прошу бути достойними вашого вибору та вашої держави. І щасливого вам майбутнього”, — відмітив П.Порошенко.

Президент зауважив, що надзвичайно важливо, щоб в українську армію і розвідку приходили високопатріотичні, високовмотивовані молоді хлопці і дівчата з дуже добрими знаннями та хорошими оцінками.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко доручив до кінця грудня подати концепцію оптимізації Служби зовнішньої розвідки відповідно до стандартів НАТО.