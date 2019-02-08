Порошенко в феврале посетит штаб-квартиру ЛитПолУкрБрига
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко примет участие в совместном визите вместе с президентами Польши и Литовской Республики в штаб-квартиру бригады ЛитПолУкрбрига в Люблине (Республика Польша) в феврале этого года. Соответствующая договоренность была достигнута в Варшаве на заседании Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша, передает УНН со ссылкой на пресс-службе Главы государства.
Как отметили в пресс-службе, 8 февраля в Варшаве состоялось заседание Консультационного комитета Президентов Украины и Республики Польша под председательством заместителя Главы Администрации Президента Украины Константина Елисеева и Государственного секретаря - руководителя Канцелярии Президента Республики Польша Кшиштофа Щерского.
Стороны предметно рассмотрели актуальные вопросы украинского-польских отношений, а также согласовали вопросы двусторонней, европейской и международной повестки дня, сообщили в АП.
"Была достигнута договоренность об участии Президента Украины Петра Порошенко в общем визите вместе с президентами Польши и Литовской Республики в штаб-квартиру бригады ЛитПолУкрбрига в Люблине (Республика Польша) в феврале этого года", - говорится в сообщении.
Напомним, в декабре 2018 года Президент Петр Порошенко подписал Закон о ратификации Соглашения о внесении изменений в Соглашение между Правительством Литовской Республики, Правительством Республики Польша и Кабинетом министров Украины о создании совместной военной части.
Соответствующее Соглашение было заключено 5 октября 2017 года в Люблине. Документом вносятся изменения в преамбулы основной Соглашения, которыми совместной военной части дается имя Великого Гетмана Константина Острожского.