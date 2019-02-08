Порошенко у лютому відвідає штаб-квартиру ЛитПолУкрБриг
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко візьме участь у спільному візиті разом з Президентами Республіки Польща та Литовської Республіки до штаб-квартири бригади ЛитПолУкрБриг у Любліні (Республіка Польща) у лютому цього року. Відповідна домовленість була досягнута у Варшаві на засіданні Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща, передає УНН із посиланням на пре-службу Глави держави.
Як відзначили у прес-службі, 8 лютого у Варшаві відбулося засідання Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща під головуванням заступника Глави Адміністрації Президента України Костянтина Єлісєєва та Державного секретаря – керівника Канцелярії Президента Республіки Польща Кшиштофа Щерського.
Сторони предметно розглянули актуальні питання українсько-польських відносин, а також узгодили питання двостороннього, європейського та міжнародного порядку денного, повідомили в АП.
"Було досягнуто домовленості щодо участі Президента України Петра Порошенка у спільному візиті разом з Президентами Республіки Польща та Литовської Республіки до штаб-квартири бригади ЛитПолУкрБриг у Любліні (Республіка Польща) у лютому цього року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у грудні 2018 року Президент Петро Порошенко підписав Закон про ратифікацію Угоди про внесення змін до Угоди між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом міністрів України стосовно створення спільної військової частини.
Відповідна Угода була вчинена 5 жовтня 2017 року у Любліні. Документом вносяться зміни до Преамбули основної Угоди, якими спільній військовій частині дається ім’я Великого Гетьмана Костянтина Острозького.