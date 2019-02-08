Порошенко у лютому відвідає штаб-квартиру ЛитПолУкрБриг

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко візьме участь у спільному візиті разом з Президентами Республіки Польща та Литовської Республіки до штаб-квартири бригади ЛитПолУкрБриг у Любліні (Республіка Польща) у лютому цього року. Відповідна домовленість була досягнута у Варшаві на засіданні Консультаційного комітету Президентів України та Республіки Польща, передає УНН із посиланням на пре-службу Глави держави.