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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 40569 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 88389 просмотра

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Порошенко надеется на поддержку Берлина по миротворцам на Донбассе

Порошенко надеется на поддержку Берлина по миротворцам на Донбассе

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Берлин посодействует отправке на Донбасс миротворцев ООН, и призвал Запад к бойкоту ЧМ по футболу в России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

"Я ожидаю, что все партнеры по коалиции в Германии выступят за свободу, демократию и территориальную целостность Украины", - заявил П.Порошенко в интервью медиаконцерну Funke Mediengruppe.

Он также выразил надежду на то, что Берлин будет содействовать отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН, отметив, что "только таким способом могут быть реализованы минские соглашения". До тех пор, пока они не будут полностью выполнены, никакого смягчения санкций, принятых в отношении России, быть не должно, считает украинский лидер.

По словам П.Порошенко, Москва пытается поставить Киев на колени, но тот "до сих пор держится" благодаря поддержке со стороны Европы. Глава украинского государства призвал Запад ужесточить санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля.

Говоря о поставках оружия в Украину, П.Порошенко сообщил, что Киев ожидает их, в первую очередь, от США, а затем - от таких стран, как Канада, Франция или Литва. "Сделки по продаже вооружения не любят шумных дискуссий, поэтому я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией", - добавил Президент.

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