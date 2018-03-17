Порошенко сподівається на підтримку Берліна щодо миротворців на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив надію на те, що Берлін посприяє відправці на Донбас миротворців ООН, і закликав Захід до бойкоту ЧС з футболу в Росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.
"Я очікую, що всі партнери по коаліції в Німеччині виступлять за свободу, демократію і територіальну цілісність України", - заявив П.Порошенко в інтерв'ю медіаконцерну Funke Mediengruppe.
Він також висловив надію на те, що Берлін буде сприяти відправленню на схід України миротворчої місії ООН, зазначивши, що "тільки таким способом можуть бути реалізовані мінські угоди". До тих пір, поки вони не будуть повністю виконані, ніякого пом'якшення санкцій, прийнятих щодо Росії, бути не повинно, вважає український лідер.
За словами П.Порошенка, Москва намагається поставити Київ на коліна, але той "до сих пір тримається" завдяки підтримці з боку Європи. Глава української держави закликав Захід посилити санкції проти Росії і бойкотувати чемпіонат світу з футболу, який пройде в РФ з 14 червня по 15 липня.
Говорячи про постачання зброї в Україну, П.Порошенко повідомив, що Київ очікує її, передусім, від США, а потім - від таких країн, як Канада, Франція або Литва. "Угоди з продажу озброєння не люблять гучних дискусій, тому я нічого не скажу про можливі домовленості з Німеччиною", - додав Президент.