Порошенко сегодня выступит с речью на Мюнхенской конференции по безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сегодня выступит с отдельной речью на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает УНН.
Ориентировочное время выступления Президента Украины - 18:45 - 19:00 по местному времени (19:45 - 20:00 по Киеву).
Глава государства, вероятно, говорить о безопасности в Европе и агрессии России в Украине.
Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности стартует сегодня, 16 февраля, в 15 часов по киевскому времени.
Ожидается, что на конференции выступят Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава МВФ Кристин Лагард, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер, а также представители руководства ряда государств.
Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на этой неделе встретится с Президентом Украины Петром Порошенко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее заместитель главы АП Константин Елисеев в эфире одного из телеканалов также анонсировал встречи Главы государства с другими мировыми лидерами на полях Мюнхенской конференции, в том числе не исключил встречи Президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Добавим, Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 16-18 февраля.