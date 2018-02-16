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Порошенко сьогодні виступить з промовою на Мюнхенській конференції з безпеки

Порошенко сьогодні виступить з промовою на Мюнхенській конференції з безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко сьогодні виступить з окремою промовою на 54-ій Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє УНН.

Орієнтовний час виступу Президента України - 18:45 - 19:00 за місцевим часом (19:45 - 20:00 за Києвом).

Глава держави, ймовірно, говоритиме про безпекову ситуацію в Європі та агресію Росії в Україні.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки стартує сьогодні, 16 лютого, о 15 годині за київським часом.

Очікується, що на конференції виступлять Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, голова МВФ Крістін Лагард, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенбер, а також представники керівництва низки держав.

Як повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг повідомив, що цього тижня зустрічатиметься з Президентом України Петром Порошенком на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Раніше заступник голови АП Костянтин Єлісєєв в ефірі одного з телеканалів також анонсував зустрічі Глави держави з іншими світовими лідерами на полях Мюнхенської конференції, в тому числі не виключив зустріч Президента Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Додамо, Мюнхенська конференція з безпеки цього року відбудеться 16-18 лютого.

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