Порошенко одобрил закон для запуска Антикоррупционного суда

"С принятием этого закона полностью открыт путь для создания и функционирования Высшего антикоррупционного суда, поэтому я обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно быстрее провести конкурс, а к Министерству иностранных дел - в максимально короткие сроки обратиться с просьбой к нашим международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов. Я также обращаюсь ко всем достойным юристам - участвуйте в конкурсе. От вашей принципиальной позиции будет зависеть скорость и эффективность борьбы с коррупцией в Украине", - прокомментировал Президент.

Изменения, которые вносятся в законы "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем антикоррупционном суде", как отмечается, позволяют обеспечить эффективное начало работы и дальнейшее функционирование Высшего антикоррупционного суда, в том числе его апелляционной палаты, что станет существенным шагом в вопросе противодействия коррупции в Украине.

Законом решаются некоторые вопросы организации деятельности Высшего антикоррупционного суда и гарантий деятельности его судей, в частности предусмотрено детализацию деятельности палат высших специализированных судов и закрепление определенной институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии апелляционной палаты высшего специализированного суда.

В то же время законом предусмотрено, что апелляционное рассмотрение дел в отношении топ-коррупционеров будет осуществляться исключительно апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, МВФ поддержал пересмотренные планы Украины по Антикоррупционному суду. Таким образом Киев выполнил одно из условий для разблокировки следующего пакета помощи в размере 2 млрд долл.