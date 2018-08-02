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17:47 • 23174 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Порошенко одобрил закон для запуска Антикоррупционного суда

Порошенко одобрил закон для запуска Антикоррупционного суда

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", что полностью открывает путь к созданию и функционированию Высшего антикоррупционного суда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

"С принятием этого закона полностью открыт путь для создания и функционирования Высшего антикоррупционного суда, поэтому я обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно быстрее провести конкурс, а к Министерству иностранных дел - в максимально короткие сроки обратиться с просьбой к нашим международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов. Я также обращаюсь ко всем достойным юристам - участвуйте в конкурсе. От вашей принципиальной позиции будет зависеть скорость и эффективность борьбы с коррупцией в Украине", - прокомментировал Президент.

Изменения, которые вносятся в законы "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем антикоррупционном суде", как отмечается, позволяют обеспечить эффективное начало работы и дальнейшее функционирование Высшего антикоррупционного суда, в том числе его апелляционной палаты, что станет существенным шагом в вопросе противодействия коррупции в Украине.

Законом решаются некоторые вопросы организации деятельности Высшего антикоррупционного суда и гарантий деятельности его судей, в частности предусмотрено детализацию деятельности палат высших специализированных судов и закрепление определенной институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии апелляционной палаты высшего специализированного суда.

В то же время законом предусмотрено, что апелляционное рассмотрение дел в отношении топ-коррупционеров будет осуществляться исключительно апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, МВФ поддержал пересмотренные планы Украины по Антикоррупционному суду. Таким образом Киев выполнил одно из условий для разблокировки следующего пакета помощи в размере 2 млрд долл.

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