МВФ підтримав план боротьби з корупцією в Україні, решта - обговорюється

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Міжнародний валютний фонд підтримав переглянуті плани України щодо антикорупційного суду. Таким чином Київ виконав одну з умов для розблокування наступного пакета допомоги в розмірі 2 млрд дол., передає УНН із посиланням на Reuters.

ЗМІ нагадує, що суд створюється в рамках пакету допомоги в розмірі 17,5 млрд доларів і став символом його зусиль з викорінення корупції на високому рівні, що десятиліттями діймала країну.

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"Законодавча база для Вищого антикорупційного суду після набрання чинності недавно прийнятих поправок буде відповідати зобов'язанням влади за програмою, яку підтримує МВФ", - повідомила прес-секретар МВФ.

Нагадаємо, парламент України затвердив поправки до нового закону, необхідні для створення суду 12 липня.

При цьому ЗМІ зазначає, що "ще належить вирішити низку інших питань, перш ніж Київ нарешті отримає черговий транш МВФ".

"Обговорення з інших невирішених питань, включаючи ціни на газ і державний бюджет, тривають", - сказала прес-секретар.

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