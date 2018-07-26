МВФ поддержал план борьбы с коррупцией в Украине, остальное - обсуждается
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Международный валютный фонд поддержал пересмотренные планы Украины по антикоррупционному суду. Таким образом Киев выполнил одно из условий для разблокировки следующего пакета помощи в размере 2 млрд долл., передает УНН со ссылкой на Reuters.
СМИ напоминает, что суд создается в рамках пакета помощи в размере 17,5 млрд долларов и стал символом его усилий по искоренению коррупции на высоком уровне, которая десятилетиями колотила страну.
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“Законодательная база для Высшего антикоррупционного суда после вступления в силу недавно принятых поправок будет соответствовать обязательствам властей по программе, поддерживаемой МВФ”, — сообщила пресс-секретарь МВФ.
Напомним, парламент Украины утвердил поправки к новому закону, необходимые для создания суда 12 июля.
При этом СМИ отмечает, что “еще предстоит решить ряд других вопросов, прежде чем Киев наконец получит очередной платеж денег МВФ”.
“Обсуждения по другим нерешенным вопросам, включая цены на газ и государственный бюджет, продолжаются”, — сказала пресс-секретарь.