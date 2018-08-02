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Порошенко схвалив закон для запуску Антикорупційного суду

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону України "Про Вищий антикорупційний суд", що повністю відкриває шлях до створення та функціонування Вищого антикорупційного суду, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.

"З прийняттям цього закону повністю відкритий шлях для створення та функціонування Вищого антикорупційного суду, тож я звертаюся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів із проханням якнайшвидше провести конкурс, а до Міністерства закордонних справ - у максимально короткі строки звернутися з проханням до наших міжнародних партнерів щодо делегування представників до Громадської ради міжнародних експертів. Я також звертаюся до всіх достойних правників – беріть участь у конкурсі. Від вашої принципової позиції залежатиме швидкість і ефективність боротьби з корупцією в Україні", - прокоментував Президент.

Зміни, що вносяться до законів "Про судоустрій і статус суддів" та "Про Вищий антикорупційний суд", як зазначається, дозволяють забезпечити ефективне започаткування роботи та подальше функціонування Вищого антикорупційного суду, в тому числі його апеляційної палати, що стане суттєвим кроком у питанні протидії корупції в Україні.

Законом вирішуються деякі питання організації діяльності Вищого антикорупційного суду та гарантій діяльності його суддів, зокрема передбачено деталізацію діяльності палат вищих спеціалізованих судів та закріплення певної інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії апеляційної палати вищого спеціалізованого суду.

Водночас законом передбачено, що апеляційний розгляд справ щодо топ-корупціонерів буде здійснюватися виключно апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, МВФ підтримав переглянуті плани України щодо Антикорупційного суду. Таким чином Київ виконав одну з умов для розблокування наступного пакета допомоги обсягом 2 млрд дол.

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