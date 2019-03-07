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Порошенко рассказал, как будут выбирать аудитора для "Укроборонпрома"

Порошенко рассказал, как будут выбирать аудитора для "Укроборонпрома"

Киев  •  УНН

 • 7542 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил о том, что сделает все возможное, чтобы международный аудит концерна "Укроборонпром" начался как можно скорее, передает УНН.

"Я буду прилагать максимум усилий, чтобы он начался как можно скорее. Сейчас Правительство вместе с СНБО должны начать процедуру подбора аудитора. Это должна быть репутабельная международная компания с соответствующим уровнем доверия. Еще раз подчеркиваю, что это есть и в нашем Стратегическом оборонном бюллетене и в законе о национальной безопасности. Это те планы, которые мы планировали заранее, и связано это с нашей интеграцией в НАТО", - подчеркнул он.
Президент предположил, что тендер на определение аудитора может быть до двух месяцев, а сам "аудит должен быть завершен в этом году".

Кроме аудита, по словам Порошенко, там должна быть проведена ревизия.

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"И ревизию должны проводить наши правоохранительные органы. И ревизию должна проводить наша аудиторская служба, которая проанализирует контракты, которая будет иметь доступ, в том числе и к секретным документам, и которая будет иметь возможность в случае найденных нарушений точно их устранить и проинформовать об этом общество", - сказал он.

Говоря об открытости аудита Президент также добавил, что если аудит будет проведен международной компанией, то он будет обнародован.

"И это будут независимые выводы. Независимость гарантируется именем компании. Было бы очень хорошо, если бы это была одна из компаний Большой четверки или Большой пятерки (крупнейшие в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги - ред.), которая имеет безупречную репутацию. Мы это делаем для укрепления доверия", - добавил Глава государства.

Ранее посол США призвала провести аудит "Укроборонпрома".

Напомним, 5 марта Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.

В оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 года выявили финансовые нарушения почти 90 млн грн.

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