Порошенко розповів, як обиратимуть аудитора для “Укроборонпрому”

“Я буду докладати максимум зусиль, щоб він розпочався як найскоріше. Зараз Уряд разом з РНБОУ мають розпочати процедуру підбору аудитора. Це має бути репутабельна міжнародна компанія з відповідним рівнем довіри. Ще раз наголошую, що це є і в нашому Стратегічному оборонному бюлетені і в законі про національну безпеку. Це є ті плани, які ми планували заздалегідь, і пов’язано це з нашою інтеграцією в НАТО”, — наголосив він.

Президент припустив, що тендер на визначення аудитора може бути до двох місяців, а сам “аудит має бути завершений в цьому році”.

Крім аудиту, за словами Порошенка, там має бути проведена ревізія.

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“І ревізію мають проводити наші правоохоронні органи. І ревізію має проводити наша аудиторська служба, яка проаналізує контракти, яка буде мати доступ, в тому числі і до таємних документів, і яка матиме можливість у випадку знайдених порушень точно їх усунити і проінформовати про це суспільство”, — сказав він.

Говорячи про відкритість аудиту Президент також додав, що якщо аудит буде проведений міжнародною компанією, то він буде оприлюднений.

“І це будуть незалежні висновки. Незалежність гарантується іменем компанії. Було б дуже добре, якщо б це була одна з компаній Великої четвірки чи Великої п’ятірки (найбільші у світі компанії, які надають аудиторські і консалтингові послуги — ред.), яка має бездоганну репутацію. Ми це робимо для укріплення довіри”, — додав Глава держави.

Раніше посол США закликала провести аудит “Укроборонпрому”.

Нагадаємо, 5 березня національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці.

В оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.