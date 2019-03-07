Порошенко розповів, як обиратимуть аудитора для “Укроборонпрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам заявив про те, що зробить усе можливе, щоб міжнародний аудит концерну “Укроборонпром” розпочався якомога швидше, передає УНН.
“Я буду докладати максимум зусиль, щоб він розпочався як найскоріше. Зараз Уряд разом з РНБОУ мають розпочати процедуру підбору аудитора. Це має бути репутабельна міжнародна компанія з відповідним рівнем довіри. Ще раз наголошую, що це є і в нашому Стратегічному оборонному бюлетені і в законі про національну безпеку. Це є ті плани, які ми планували заздалегідь, і пов’язано це з нашою інтеграцією в НАТО”, — наголосив він.
Президент припустив, що тендер на визначення аудитора може бути до двох місяців, а сам “аудит має бути завершений в цьому році”.
Крім аудиту, за словами Порошенка, там має бути проведена ревізія.
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“І ревізію мають проводити наші правоохоронні органи. І ревізію має проводити наша аудиторська служба, яка проаналізує контракти, яка буде мати доступ, в тому числі і до таємних документів, і яка матиме можливість у випадку знайдених порушень точно їх усунити і проінформовати про це суспільство”, — сказав він.
Говорячи про відкритість аудиту Президент також додав, що якщо аудит буде проведений міжнародною компанією, то він буде оприлюднений.
“І це будуть незалежні висновки. Незалежність гарантується іменем компанії. Було б дуже добре, якщо б це була одна з компаній Великої четвірки чи Великої п’ятірки (найбільші у світі компанії, які надають аудиторські і консалтингові послуги — ред.), яка має бездоганну репутацію. Ми це робимо для укріплення довіри”, — додав Глава держави.
Раніше посол США закликала провести аудит “Укроборонпрому”.
Нагадаємо, 5 березня національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці.
В оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.