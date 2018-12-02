Порошенко: Россия не отказывается от плана расширить оккупацию Украины

"Все зависит от России - страны, которая ведет гибридную войну против Украины. Наша страна никогда не провоцировала никакой военной эскалации. Это не мы пришли без приглашения с танками и пулеметами, а россияне. Это не Украина украла часть суверенной территории другого государства, а Россия . Никогда не следует забывать, что российские регулярные войска уже находятся на украинской земле. Они нарушили нашу территориальную целостность, оккупировав Крым и Донбасс. Они продолжают убивать украинцев", - подчеркнул Петр Порошенко.



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Глава государства также отметил, что последний инцидент в Керченском проливе доказывает, что Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины.

"Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупирован Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу, что масштабы российской агрессии будут расти", - добавил он.

"По сути, именно в Украине сейчас решается будущее свободного мира. В отличие от российского провокационного поведения и подстрекательства к еще более драматическим событиям, Украина всегда выступала за политико-дипломатические средства урегулирования конфликта", - особо подчеркнул Петр Порошенко.



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Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керч. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 24 моряка, среди которых 6 получили ранения.