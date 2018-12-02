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Порошенко: Росія не відмовляється від плану розширити окупацію України

Порошенко: Росія не відмовляється від плану розширити окупацію України

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому Funke Media Group зазначив, що припинення чи продовження військових дій в Україні залежить від країни-агресора, яка розпочала війну проти нашої держави. Україна захищає свій суверенітет, територіальну цілісність та незалежність у боротьбі з окупантом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Все залежить від Росії - країни, яка веде гібридну війну проти України. Наша країна ніколи не провокувала жодної військової ескалації. Це не ми прийшли без запрошення з танками та кулеметами, а росіяни. Це не Україна вкрала частину суверенної території іншої держави, а Росія. Ніколи не слід забувати, що російські регулярні війська вже знаходяться на українській землі. Вони порушили нашу територіальну цілісність, окупувавши Крим і Донбас. Вони продовжують вбивати українців", - підкреслив Петро Порошенко.

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Глава держави також зазначив, що останній інцидент у Керченській протоці доводить, що Росія не відмовляється від свого плану розширити свою окупацію України.

"Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ. Якщо деякі політики не перестануть фліртувати та танцювати з Путіним, то ніхто не повинен виключати загрозу, що масштаби російської агресії зростатимуть", - додав він.

"По суті, саме в Україні зараз вирішується майбутнє вільного світу. На відміну від російської провокаційної поведінки та підбурювання до ще більш драматичних подій, Україна завжди виступала за політико-дипломатичні засоби врегулювання конфлікту", - особливо наголосив Петро Порошенко.

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Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі  ФСБ РФ обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси у Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені до окупованої Керчі. Всього команди затриманих українських кораблів налічують 24 моряки, серед яких 6 отримали поранення. 

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