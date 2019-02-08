Порошенко против ВВС: суд признал материал издания однобоким
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Суд Лондона признал материал ВВС однобоким. В нем шла речь о том, что украинский президент Петр Порошенко с помощью своих посредников заплатил минимум 400 тысяч долларов при первой встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание PressGazette .
Во время судебного процесса, выслушав аргументы обеих сторон, судья Никклин объявил, что смысл обоих отчетов заключается в том, что Порошенко "закупил или санкционировал коррупционный платеж в размере 400 тысяч долларов США Майклу Коэну, личном адвокату Дональда Трампа, чтобы расширить короткую встречу между истцом и президентом Трампом... в более содержательные переговоры".
В своем решении судья сказал, что "представление доказательств полностью однобоким" и "обычный умный зритель/читатель не найдет никаких оснований для исключения истца из участия" в выплате.
Кроме того, судья Никклин отказал ВВС в получении разрешения на обжалование его решения.
Сейчас соответствующая публикация уже не доступна на сайте BBC.
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В администрации президента никак не прокомментировали решение суда, однако в ближайшее время обещают это сделать.
Как сообщал УНН, ранее адвокат президента США Майкл Коэн опроверг сообщения о том, что он получил из источников, близких к президенту Украины, 400 тысяч долларов за содействие в организации встречи Дональда Трампа и Петра Порошенко.