Порошенко проти ВВС: суд визнав матеріал видання однобоким

Під час судового процесу, вислухавши аргументи обох сторін, суддя Нікклін оголосив, що сенс обох звітів полягає в тому, що Порошенко “закупив або санкціонував корупційний платіж в розмірі 400 тисяч доларів США Майклу Коену, особистому адвокату Дональда Трампа, щоб розширити коротку зустріч між позивачем та президентом Трампом... в більш змістовні переговори”.

У своєму рішенні суддя сказав, що “подання доказів є повністю однобоким” і що “звичайний розумний глядач/читач не знайде ніяких підстав для виключення позивача з участі” у виплаті.

Крім того, суддя Нікклін відмовив ВВС у отриманні дозволу на оскарження його рішення.

Наразі відповідна публікація вже не доступна на сайті ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ірина Геращенко розкритикувала BBC та назвала фейком інформацію видання

В адміністрації президента ніяк не прокоментували рішення суду, однак найближчим часом обіцяють це зробити.

Як повідомляв УНН, раніше адвокат президента США Майкл Коен спростував повідомлення про те, що він отримав з джерел, близьких до президента України, 400 тисяч доларів за сприяння в організації зустрічі Дональда Трампа і Петра Порошенка.