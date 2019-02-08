Порошенко проти ВВС: суд визнав матеріал видання однобоким
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Суд Лондона визнав матеріал ВВС однобоким. В ньому йшла мова про те, що український президент Петро Порошенко за допомогою своїх посередників заплатив щонайменше 400 тисяч доларів за першу зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє УНН із посиланням на британське видання PressGazette.
Під час судового процесу, вислухавши аргументи обох сторін, суддя Нікклін оголосив, що сенс обох звітів полягає в тому, що Порошенко “закупив або санкціонував корупційний платіж в розмірі 400 тисяч доларів США Майклу Коену, особистому адвокату Дональда Трампа, щоб розширити коротку зустріч між позивачем та президентом Трампом... в більш змістовні переговори”.
У своєму рішенні суддя сказав, що “подання доказів є повністю однобоким” і що “звичайний розумний глядач/читач не знайде ніяких підстав для виключення позивача з участі” у виплаті.
Крім того, суддя Нікклін відмовив ВВС у отриманні дозволу на оскарження його рішення.
Наразі відповідна публікація вже не доступна на сайті ВВС.
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В адміністрації президента ніяк не прокоментували рішення суду, однак найближчим часом обіцяють це зробити.
Як повідомляв УНН, раніше адвокат президента США Майкл Коен спростував повідомлення про те, що він отримав з джерел, близьких до президента України, 400 тисяч доларів за сприяння в організації зустрічі Дональда Трампа і Петра Порошенка.