Порошенко о приговоре Балуху: Украина продолжит бороться за каждого заложника

"Больше выстрелов пушек кремлевский режим патологически боится одного слова "Правда", - написал Владимир Балух, приговоренный сегодня еще к 5 годам заключения. Неслыханный цинизм этого судилища очевиден всем. Украина продолжит бороться за каждого заложника", - заявил Порошенко.



Напомним, сегодня "суд" в оккупированном Крыму приговорил украинского политзаключенного Владимира Балуха к 5 годам заключения и 10 000 рублей штрафа. Он голодает уже более 100 дней.



Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины выразило протест на приговор украинскому активисту Владимиру Балуху и призвало РФ освободить его.